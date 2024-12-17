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Регион
17 декабря, 14:53

Комиссарову предложено возглавить Правление АНО «Россия – страна возможностей»

Алексей Комиссаров. Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил

Алексей Комиссаров. Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил

Ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову предложили стать главой Правления АНО «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает официальный телеграм-канал платформы.

Правление интегрируется в структуру Наблюдательного совета в качестве органа стратегического планирования. Им предстоит согласовывать основные векторы развития организации, а также давать оценку эффективности её деятельности.

Алексей Комиссаров уже шесть лет является генеральным директором «Россия – страна возможностей». Среди проектов платформы – как широко известные конкурсы «Лидеры России» и «Это у нас семейное», так и разноплановые идеи для школьников и студентов, специалистов и управленцев, которые открывают самые широкие возможности саморазвития, раскрытия своих талантов, личного и карьерного роста для каждого.

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Недавно заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что «Россия — страна возможностей» занимается переподготовкой специалистов, за которыми стоит будущее страны. Он отметил, что проекты реально помогают людям.

Николай Рюмин
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