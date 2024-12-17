Комиссарову предложено возглавить Правление АНО «Россия – страна возможностей»

Правление интегрируется в структуру Наблюдательного совета в качестве органа стратегического планирования. Им предстоит согласовывать основные векторы развития организации, а также давать оценку эффективности её деятельности.

Алексей Комиссаров уже шесть лет является генеральным директором «Россия – страна возможностей». Среди проектов платформы – как широко известные конкурсы «Лидеры России» и «Это у нас семейное», так и разноплановые идеи для школьников и студентов, специалистов и управленцев, которые открывают самые широкие возможности саморазвития, раскрытия своих талантов, личного и карьерного роста для каждого.