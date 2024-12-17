Гибель бывшего мужа Седоковой
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 декабря, 16:24

Украинская «Би-би-си» не поняла юмора и выкатила огромную статью об опасности оливье

Украинская «Би-би-си» призвала украинцев отказаться от оливье на Новый год

Украинская служба новостей «Би-би-си» не распознала популярный в Сети мем, посвящённый салату оливье, который традиционно готовят на Новый год. В своей публикации журналисты предостерегли украинцев от приготовления этого салата.

В статье упомянули, что у жителей Украины получилось избавиться от советского образа Деда Мороза. Его заменили на Святого Николая. Однако распрощаться с оливье украинцам так и не удалось. У одних салат связан с воспоминаниями из детства, другим же просто нравится его вкус. Дискуссии о том, нужно ли пропагандировать отказ от оливье, в стране продолжаются до сих пор.

«Когда я слышу «оливье», перед глазами сразу хрущёвка, большой раскладной лакированный стол и застолье с этим салатом и водкой. Как ловушка какая-то», — отметила в комментариях жительница Чернигова.

Ранее на Украине отменили выходные в новогодние праздники. Украинцам предстоит работать 31 декабря и 1 января, так как в стране действует военное положение. Прежде эти даты, а также католическое 25 декабря, были праздничными днями.

Цены на оливье: где в России дешевле всего приготовить популярный салат
Цены на оливье: где в России дешевле всего приготовить популярный салат
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OlgaBombologna

Полина Никифорова
  • Новости
  • Новый год
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar