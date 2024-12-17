Украинская служба новостей «Би-би-си» не распознала популярный в Сети мем, посвящённый салату оливье, который традиционно готовят на Новый год. В своей публикации журналисты предостерегли украинцев от приготовления этого салата.

В статье упомянули, что у жителей Украины получилось избавиться от советского образа Деда Мороза. Его заменили на Святого Николая. Однако распрощаться с оливье украинцам так и не удалось. У одних салат связан с воспоминаниями из детства, другим же просто нравится его вкус. Дискуссии о том, нужно ли пропагандировать отказ от оливье, в стране продолжаются до сих пор.

«Когда я слышу «оливье», перед глазами сразу хрущёвка, большой раскладной лакированный стол и застолье с этим салатом и водкой. Как ловушка какая-то», — отметила в комментариях жительница Чернигова.