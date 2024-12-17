Украинская «Би-би-си» не поняла юмора и выкатила огромную статью об опасности оливье
Украинская «Би-би-си» призвала украинцев отказаться от оливье на Новый год
Украинская служба новостей «Би-би-си» не распознала популярный в Сети мем, посвящённый салату оливье, который традиционно готовят на Новый год. В своей публикации журналисты предостерегли украинцев от приготовления этого салата.
В статье упомянули, что у жителей Украины получилось избавиться от советского образа Деда Мороза. Его заменили на Святого Николая. Однако распрощаться с оливье украинцам так и не удалось. У одних салат связан с воспоминаниями из детства, другим же просто нравится его вкус. Дискуссии о том, нужно ли пропагандировать отказ от оливье, в стране продолжаются до сих пор.
«Когда я слышу «оливье», перед глазами сразу хрущёвка, большой раскладной лакированный стол и застолье с этим салатом и водкой. Как ловушка какая-то», — отметила в комментариях жительница Чернигова.
Ранее на Украине отменили выходные в новогодние праздники. Украинцам предстоит работать 31 декабря и 1 января, так как в стране действует военное положение. Прежде эти даты, а также католическое 25 декабря, были праздничными днями.
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