Военный призыв в Москве завершился на две недели раньше запланированного срока. Об этом сообщил военный комиссар столицы Максим Локтев. По его словам, досрочный набор срочников случается достаточно редко и, конечно же, говорит о «растущем патриотизме среди московской молодёжи».

«Молодые люди в Москве всё чаще стали осознавать важность прохождения военной службы. Кроме того, всё больше людей воспринимают её для себя как точку роста», — отметил Локтев в беседе с агентством «Москва».

Он напомнил, что призыв в России осуществляется дважды в год — весной и осенью. Осенний призыв, как правило, завершается 31 декабря. Комиссар также подчеркнул важную роль дополнительной информации и организации процесса, которые способствовали досрочному завершению текущего осеннего призыва.