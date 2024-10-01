В Генштабе прокомментировали фейки о призыве в России

В Генеральном штабе Вооружённых сил России уверены, что попытки распространения фейков об осеннем призыве не приведут к успеху. Об этом заявил в интервью изданию «Красная звезда» начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, генерал-полковник Евгений Бурдинский. Он напомнил, что несмотря на прежние попытки сорвать весенний призыв, россияне продолжали исполнять свой конституционный долг.