В Генштабе прокомментировали фейки о призыве в России
Генштаб: Фейковые слухи об армии не испугают российских призывников
В Генеральном штабе Вооружённых сил России уверены, что попытки распространения фейков об осеннем призыве не приведут к успеху. Об этом заявил в интервью изданию «Красная звезда» начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, генерал-полковник Евгений Бурдинский. Он напомнил, что несмотря на прежние попытки сорвать весенний призыв, россияне продолжали исполнять свой конституционный долг.
«Молодые люди стремились и стремятся выполнить конституционный долг по защите отечества. Сотрудники военных комиссариатов постоянно ведут разъяснительную работу. Убеждён, что этой осенью, как и весной, происки создателей фейков не увенчаются успехом. Призывники и их родители провокациям не поддадутся», — подчеркнул Бурдинский.
Напомним, осенний призыв на срочную службу в армии России начинается 1 октября и продлится до конца года. В общей сложности Минобороны планирует привлечь в ВС за нынешнюю осеннюю призывную кампанию 133 тысячи человек. Срок службы остаётся неизменным.
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