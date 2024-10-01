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30 сентября, 22:53

В Генштабе прокомментировали фейки о призыве в России

Генштаб: Фейковые слухи об армии не испугают российских призывников

В Генеральном штабе Вооружённых сил России уверены, что попытки распространения фейков об осеннем призыве не приведут к успеху. Об этом заявил в интервью изданию «Красная звезда» начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, генерал-полковник Евгений Бурдинский. Он напомнил, что несмотря на прежние попытки сорвать весенний призыв, россияне продолжали исполнять свой конституционный долг.

«Молодые люди стремились и стремятся выполнить конституционный долг по защите отечества. Сотрудники военных комиссариатов постоянно ведут разъяснительную работу. Убеждён, что этой осенью, как и весной, происки создателей фейков не увенчаются успехом. Призывники и их родители провокациям не поддадутся», — подчеркнул Бурдинский.

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Напомним, осенний призыв на срочную службу в армии России начинается 1 октября и продлится до конца года. В общей сложности Минобороны планирует привлечь в ВС за нынешнюю осеннюю призывную кампанию 133 тысячи человек. Срок службы остаётся неизменным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Анатолий Цейко
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