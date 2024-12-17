Стоимость биткоина впервые в истории превысила 108 тысяч долларов

Цена биткоина достигла нового рекорда, превысив отметку в 108 тысяч долларов, согласно данным торгов. На крупнейшей криптовалютной бирже Binance, по состоянию на 18:39 по московскому времени, биткоин подорожал на 2,46% за день и составил 108 081 доллара.

В то же время, по информации портала CoinMarketCap, который учитывает среднюю стоимость более чем на 20 биржах, цена криптовалюты увеличилась на 2,41% и в среднем составила 108 069,69 доллара. Эти данные также отражают изменения за последние сутки.