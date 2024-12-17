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Регион
17 декабря, 15:46

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 108 тысяч долларов

Цена биткоина достигла нового рекорда, превысив отметку в 108 тысяч долларов, согласно данным торгов. На крупнейшей криптовалютной бирже Binance, по состоянию на 18:39 по московскому времени, биткоин подорожал на 2,46% за день и составил 108 081 доллара.

В то же время, по информации портала CoinMarketCap, который учитывает среднюю стоимость более чем на 20 биржах, цена криптовалюты увеличилась на 2,41% и в среднем составила 108 069,69 доллара. Эти данные также отражают изменения за последние сутки.

Рост биткоина связан с увеличением институциональных инвестиций, что создает доверие к криптовалюте. Макроэкономическая нестабильность и инфляция заставляют инвесторов искать альтернативные активы, такие как биткоин. Позитивные регуляторные изменения и легализация криптовалют в разных странах также способствуют росту интереса. Наконец, ограниченное предложение биткоинов при растущем спросе ведет к повышению цен.

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Ранее Life.ru сообщал, что интерес россиян к криптовалютам увеличился на фоне растущего курса биткоина. По мнению экспертов, в ближайшие два-три года есть реальная возможность заработать на крипте.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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