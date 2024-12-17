Стриптиз, октябрята и голая баня: Министр юстиции Литвы извинился за ошибки молодости

На пресс-конференции новый министр юстиции Литвы Римантас Моцкус извинился за свои ошибки молодости. Среди них он назвал участие в октябрятском движении, поход в баню в виде, «в котором его создал господь Бог», и скандальную вечеринку, произошедшую 18 лет назад.

Вечеринка, в участии в которой обвиняют назначенного на днях министра, прошла в 2005 году и была приурочена к дню рождения главы отдела экологии полиции Вильнюса, где тогда работал Моцкус. Местные СМИ писали, что девушки исполнили стриптиз для блюстителей порядка. Моцкус же утверждает, что на празднике могли присутствовать танцовщицы, но не проститутки. Тогда проводилось служебное расследование, но никого из полицейских наказывать не стали.