Отец чуть не умер от инфаркта, помогая сыну с домашним заданием

Школьное домашние задание стало причиной инфаркта мужчины из Китая. Отец делал уроки вместе с сыном, учащимся в средней школе. Здоровье 40-летнего мужчины не выдержало такого испытания, у него внезапно начались боли в груди и затруднённое дыхание, передаёт South China Morning Post (SCMP).

В больнице мужчине, у которого диагностировали острый инфаркт, была проведена срочная операция. Как выяснилось, отец придавал огромное значение образованию своего сына, что негативно сказалось на их отношениях. Он постоянно возил школьника на дополнительные курсы, проверял его домашние задания и устраивал проверки, все это делалось с целью, чтобы сын хорошо сдал вступительные экзамены в старшие классы в провинции Чжэцзян.