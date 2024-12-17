Жителей Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма предупредило жителей республики о возможном отключении мобильного интернета с сегодняшнего дня. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства. Причины такого решения не называются.
«Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета», — говорится в сообщении министерства.
Там добавили, что мобильный интернет будет отключаться «не только в ночное время». При этом кабельные интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме, то есть домашние, офисные и городские интернет-подключения и WiFi будут работать.
Ранее Первомайск в ЛНР остался без электричества из-за природных пожаров. ЧП на ЛЭП привело к отключению водоснабжения, а также частичному отсутствию интернета и мобильной связи. Были задействованы три единицы техники.
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