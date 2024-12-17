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Регион
17 декабря, 17:20

Жителей Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета

Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма предупредило жителей республики о возможном отключении мобильного интернета с сегодняшнего дня. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства. Причины такого решения не называются.

«Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета», — говорится в сообщении министерства.

Там добавили, что мобильный интернет будет отключаться «не только в ночное время». При этом кабельные интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме, то есть домашние, офисные и городские интернет-подключения и WiFi будут работать.

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Порыв магистрального кабеля на Камчатке вызвал проблемы со связью и интернетом

Ранее Первомайск в ЛНР остался без электричества из-за природных пожаров. ЧП на ЛЭП привело к отключению водоснабжения, а также частичному отсутствию интернета и мобильной связи. Были задействованы три единицы техники.

Обложка ©

Freepik / Dragana_Gordic

Алена Пенчугина
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