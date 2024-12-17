Жителей Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета

Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма предупредило жителей республики о возможном отключении мобильного интернета с сегодняшнего дня. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства. Причины такого решения не называются.

«Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета», — говорится в сообщении министерства.

Там добавили, что мобильный интернет будет отключаться «не только в ночное время». При этом кабельные интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме, то есть домашние, офисные и городские интернет-подключения и WiFi будут работать.