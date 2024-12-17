Россию включили в число стран-участниц футбольной Суперлиги

Организаторы европейской Суперлиги переименовали турнир в «Объединённую лигу» и включили в число его стран-участниц Россию. В футбольном турнире примут участие 96 клубов из 55 стран.

«В мужском турнире участвуют 96 клубов, соревнующихся в четырёх лигах: Star, Gold, Blue и Union», — говорится в сообщении компании-организатора А22.

Клубы будут соревноваться в четырёх лигах: «Звёздный», «Золотой», «Синий» и «Юнион». В первых двух высших дивизионах будет по 16 команд, а в остальных — по 32. Старт запланирован на сентябрь 2025 года.