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Регион
17 декабря, 19:04

Россию включили в число стран-участниц футбольной Суперлиги

Организаторы европейской Суперлиги переименовали турнир в «Объединённую лигу» и включили в число его стран-участниц Россию. В футбольном турнире примут участие 96 клубов из 55 стран.

«В мужском турнире участвуют 96 клубов, соревнующихся в четырёх лигах: Star, Gold, Blue и Union», — говорится в сообщении компании-организатора А22.

Клубы будут соревноваться в четырёх лигах: «Звёздный», «Золотой», «Синий» и «Юнион». В первых двух высших дивизионах будет по 16 команд, а в остальных — по 32. Старт запланирован на сентябрь 2025 года.

Напомним, что суд Евросоюза признал незаконными шаги ФИФА и УЕФА по блокировке Суперлиги. Там напомнили, что организация клубных матчей должна соответствовать правилам соревнований.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ronstik

Алена Пенчугина
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