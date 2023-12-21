Суд Евросоюза признал незаконными шаги ФИФА и УЕФА по блокировке Суперлиги

Влияние Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на блокировку создания Суперлиги нарушало закон о конкуренции. К такому выводу пришли в Европейском суде юстиции. Там напомнили, что организация клубных матчей должна соответствовать правилам соревнований.

Как сообщал Лайф, 19 апреля 2021 года 12 топ-клубов Европы объявили о создании футбольной Суперлиги. Это вызвало протест со стороны болельщиков и угрозу санкций ФИФА и УЕФА. На фоне такой реакции в Суперлиге остались лишь три клуба — "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая 2021-го УЕФА заявил о примирении с другими девятью командами и рассказал об ограничениях при возвращении к инициативе создания Суперлиги.

При этом в том же месяце в Европейский суд поступила жалоба Суперлиги из-за нарушения правил конкуренции. Генеральный адвокат инстанции Атанасиос Рантос поддержал ФИФА и УЕФА. По его словам, Суперлига имеет право организовывать состязания, но мировая и европейская футбольные организации могут заблокировать создание альтернативного турнира.

В четверг, 21 декабря 2023 года, в суде заявили, что в конкурентной борьбе важно учитывать риск конфликта интересов. При этом противоречия важно разрешать без дискриминации.

"Действия ФИФА и УЕФА не удовлетворили перечисленным критериям, а значит, организации злоупотребили своими полномочиями, являются вредоносными для европейских клубов, медиакомпаний, зрителей, которым было отказано в возможности насладиться новым, потенциально инновационным, интересным соревнованием", — отметили в суде.