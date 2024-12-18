Дубайский шоколад, падел и old money: «Дзен» раскрыл главные тренды платформы в 2024 году

Контентная платформа «Дзен» подвела итоги 2024 года и раскрыла главные тренды среди пользователей и авторов. Подробная статистика оказалась в распоряжении Life.ru.

В 2024 году ежедневная аудитория сервиса достигла 30 миллионов человек, а суммарное время, проведённое пользователями на платформе, превысило 5 миллиардов часов. По данным сервиса, юзеры чаще отдавали предпочтение текстовым материалам — 63% времени было потрачено на статьи и посты. Видео и роликам же достались оставшиеся 37% времени. За последний год на платформе зарегистрировалось более 1 миллиона новых авторов, а количество тематических каналов превысило 3 тысячи.

Самой популярной категорией года стала «Еда» — на гастрономические каналы подписались более 6 миллионов человек, а наибольший интерес в этой рубрике пользователи проявили к дубайскому шоколаду, корице, бабл-ти и плоским круассанам.

Среди других популярных направлений оказались «Путешествия», «Юмор», «Фильмы и сериалы», «Спорт» и «Стиль и мода». Некоторые неожиданные темы вроде «Романов о любви», «Гороскопов», «Шашлыка» и «Рецепта из кабачков» попали в топ по количеству тайных подписок.