Дубайский шоколад, падел и old money: «Дзен» раскрыл главные тренды платформы в 2024 году
В 2024 году ежедневная аудитория «Дзен» достигла 30-миллионной отметки
Главные тренды Дзена в 2024 году. Обложка © Предоставлено Life.ru
Контентная платформа «Дзен» подвела итоги 2024 года и раскрыла главные тренды среди пользователей и авторов. Подробная статистика оказалась в распоряжении Life.ru.
В 2024 году ежедневная аудитория сервиса достигла 30 миллионов человек, а суммарное время, проведённое пользователями на платформе, превысило 5 миллиардов часов. По данным сервиса, юзеры чаще отдавали предпочтение текстовым материалам — 63% времени было потрачено на статьи и посты. Видео и роликам же достались оставшиеся 37% времени. За последний год на платформе зарегистрировалось более 1 миллиона новых авторов, а количество тематических каналов превысило 3 тысячи.
Самой популярной категорией года стала «Еда» — на гастрономические каналы подписались более 6 миллионов человек, а наибольший интерес в этой рубрике пользователи проявили к дубайскому шоколаду, корице, бабл-ти и плоским круассанам.
Среди других популярных направлений оказались «Путешествия», «Юмор», «Фильмы и сериалы», «Спорт» и «Стиль и мода». Некоторые неожиданные темы вроде «Романов о любви», «Гороскопов», «Шашлыка» и «Рецепта из кабачков» попали в топ по количеству тайных подписок.
В бьюти-сфере пользователи «Дзена» вдохновлялись трендом demure autumn с акцентом на сдержанность и естественность. Популярными стали образы в стиле «офисной сирены» из нулевых и классика old money. Спортивными же фаворитами оказались падел, сквош и большой теннис, а также брейк-данс и скалолазание.
Тревел-материалы чаще всего касались путешествий в Токио, Дубай, Махачкалу, а также Таиланд и Калининград. Геймеры отдавали предпочтение обсуждениям игр GTA VI, S.T.A.L.K.E.R. 2 и «Смута». В технологическом сегменте лидировали гаджеты для умного дома, iPhone 16 и роботы-гуманоиды.
За минувший год Дзен представил более 200 обновлений. Среди ключевых нововведений: запуск тематических каналов с подпиской, обновлённая рубрика «Спорт» и премиум-функция для авторов. Визуальное же обновление платформы включает новый логотип и цветовую палитру для удобного чтения.
А недавно итоги года подвёл и музыкальный сервис Spotify. Рейтинг в 2024 году вновь возглавила американская певица Тейлор Свифт. Её последний альбом «The Tortured Poets Department» стал самым прослушиваемым, собрав более 26,6 миллиарда потоков.