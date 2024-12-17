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17 декабря, 19:59

Стало известно, сколько получат российские призёры Олимпиады-2024 в Париже

Кабмин РФ определил размер вознаграждений для российских призёров ОИ-2024

Правительство России определило размер выплат для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Париже 2024 года. Соответствующий документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Согласно постановлению, обладатели золотых наград получат 4 миллиона рублей, серебряных — 2,5 миллиона, а бронзовых — 1,7 миллиона рублей.

«В случае завоевания спортсменом нескольких медалей единовременное денежное вознаграждение выплачивается за каждую завоёванную медаль», — гласит документ.

Напомним, что единственными призёрами из России на ОИ-2024 стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, завоевавшие серебро в парном разряде. Всего на Олимпиаде выступили 15 российских атлетов, соревновавшихся под нейтральным флагом. Им было запрещено демонстрировать национальную символику, а также участвовать в командных дисциплинах.

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Shutterstock / FOTODOM / Hethers

Тимур Хингеев
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