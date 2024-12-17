Стало известно, сколько получат российские призёры Олимпиады-2024 в Париже

Правительство России определило размер выплат для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Париже 2024 года. Соответствующий документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Напомним, что единственными призёрами из России на ОИ-2024 стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, завоевавшие серебро в парном разряде. Всего на Олимпиаде выступили 15 российских атлетов, соревновавшихся под нейтральным флагом. Им было запрещено демонстрировать национальную символику, а также участвовать в командных дисциплинах.