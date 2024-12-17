Госдума освободила врачей от уголовной ответственности по статье 238 УК РФ

Депутаты Государственной думы приняли закон, который ограждает медицинских работников от необоснованного уголовного преследования. Нормативный акт исключает применение по отношению к врачам статьи 238 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Законопроект призван подчеркнуть особый статус медицины как сферы помощи, а не услуг. Как отметил первый заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев, врачи ежедневно совершают тихий подвиг.

«Они спасают жизни каждый день, сталкиваются с самыми сложными ситуациями, оказывают экстренную, плановую, высокотехнологичную помощь. Именно помощь, а не услуги! И новый законопроект позволит медикам, что называется, дышать чуть легче», — подчеркнул политик.

Поправки были приняты во втором чтении при широкой поддержке депутатов и сенаторов. Глава Минздрава Михаил Мурашко также выразил благодарность законодателям, отметив, что такое решение имеет ключевое значение для всей системы здравоохранения страны.