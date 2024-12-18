Туск: Польша работает над упрощением процедуры евроинтеграции Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении активно способствовать ускоренному вступлению Украины в Европейский союз. Свои планы глава кабмина республики озвучил в телеэфире после недавней встречи с Владимиром Зеленским во Львове.

«Я занимаюсь продвижением европейского пути Украины уже много-много лет. Мы будем работать над тем, чтобы сделать этот процесс более реалистичным и ускорить его», — пообещал Туск.