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17 декабря, 22:36

Туск: Польша работает над упрощением процедуры евроинтеграции Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении активно способствовать ускоренному вступлению Украины в Европейский союз. Свои планы глава кабмина республики озвучил в телеэфире после недавней встречи с Владимиром Зеленским во Львове.

«Я занимаюсь продвижением европейского пути Украины уже много-много лет. Мы будем работать над тем, чтобы сделать этот процесс более реалистичным и ускорить его», — пообещал Туск.

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А между тем польские активисты призвали власти разорвать все контакты с Украиной до тех пор, пока не будут эксгумированы останки жертв Волынской резни. Инициатор обращения подчеркнула, что интересы польского народа должны быть приоритетными для Варшавы.

Обложка ©

Flickr / European People's Party

Тимур Хингеев
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