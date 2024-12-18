Согласно недавнему опросу Центра изучения общественного мнения Польши (CBOS), более половины поляков считают, что Украина должна согласиться на территориальные уступки ради прекращения боевых действий. Это мнение поддержали 55% респондентов, что значительно больше по сравнению с результатами сентября 2022 года, когда такой же ответ выбрали лишь 39% опрошенных.

Только 31% респондентов уверены, что военные действия должны продолжаться без уступок со стороны Киева. Это число значительно снизилось по сравнению с сентябрём (46%) и апрелем (59%) 2022 года. 14% опрошенных не имеют чёткого мнения по данному вопросу.

По данным CBOS, это первый случай с начала конфликта, когда в польском обществе преобладает мнение, что усилия должны быть направлены на скорейшее установление мира, даже если Украине придется пойти на компромиссы с Россией. Особенно активно за прекращение огня выступала молодежь и избиратели правых оппозиционных партий, таких как «Конфедерация» и «Право и справедливость». У сторонников же правящей «Гражданской коалиции» и «Третьего пути» мнения разделились.