Поляки «переобулись» и выступили за включение освобождённых земель Украины в состав России
CBOS: 55% поляков считают, что Украина должна отказаться от территорий ради мира
Согласно недавнему опросу Центра изучения общественного мнения Польши (CBOS), более половины поляков считают, что Украина должна согласиться на территориальные уступки ради прекращения боевых действий. Это мнение поддержали 55% респондентов, что значительно больше по сравнению с результатами сентября 2022 года, когда такой же ответ выбрали лишь 39% опрошенных.
Только 31% респондентов уверены, что военные действия должны продолжаться без уступок со стороны Киева. Это число значительно снизилось по сравнению с сентябрём (46%) и апрелем (59%) 2022 года. 14% опрошенных не имеют чёткого мнения по данному вопросу.
По данным CBOS, это первый случай с начала конфликта, когда в польском обществе преобладает мнение, что усилия должны быть направлены на скорейшее установление мира, даже если Украине придется пойти на компромиссы с Россией. Особенно активно за прекращение огня выступала молодежь и избиратели правых оппозиционных партий, таких как «Конфедерация» и «Право и справедливость». У сторонников же правящей «Гражданской коалиции» и «Третьего пути» мнения разделились.
Днём ранее о возможных территориальных уступках со стороны Киева высказался и избранный президент США Дональд Трамп. По словам политика, он готов дать развёрнутый комментарий на этот счёт лишь после встречи с Владимиром Путининым.
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