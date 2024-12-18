ГА ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом, США и ФРГ выступили против

Генеральная Ассамблея ООН поддержала предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Документ получил 119 голосов «за» и 53 голоса «против». Ещё десять государств воздержались.

В число выступивших против резолюции стран вошли Германия, Италия, Канада, США, Украина и Япония. Противоположную позицию заняли такие державы, как Китай, Бразилия, Алжир, Куба, Азербайджан и Сербия. Соавторами документа стали Белоруссия и Туркменистан.

Состоящая из 74 пунктов резолюция осуждает героизацию нацизма, пересмотр итогов Второй мировой войны и использование материалов, пропагандирующих ненависть и насилие. В тексте также подчёркивается необходимость сохранять историческую правду и предотвращать отрицание преступлений против человечности. Заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что принятый документ направлен на укрепление международного сотрудничества в борьбе с неонацизмом. Также она осудила позицию западных стран, которые «вносят раскол» в ГА и усложняют борьбу с бесчеловечной идеологией.