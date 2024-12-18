Вашингтон нашёл новый дом для своего ядерного арсенала в тысячах километрах от США
Telegraph: США собираются развернуть на территории Британии свой ядерный арсенал
США планируют разместить тактическое ядерное оружие на территории Великобритании в течение ближайших лет. Как сообщает британская газета Telegraph, с этой целью американцы начали строительство нового хранилища на базе Лейкенхит, расположенной в графстве Саффолк.
«Некоторые из тактических боеголовок, размещённых в настоящее время в США, будут передислоцированы на этот объект», — говорится в материале.
Также в статье уточняется, что в настоящее время в Европе находятся около 100 термоядерных бомб B61 американского производства.
Украине же американское ядерное оружие не достанется, вероятность этого сценария крайне мала, утверждают эксперты. Ответственность за подобные шаги крайне велика, и США не захотят её нести.