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18 декабря, 01:19

Вашингтон нашёл новый дом для своего ядерного арсенала в тысячах километрах от США

Telegraph: США собираются развернуть на территории Британии свой ядерный арсенал

США планируют разместить тактическое ядерное оружие на территории Великобритании в течение ближайших лет. Как сообщает британская газета Telegraph, с этой целью американцы начали строительство нового хранилища на базе Лейкенхит, расположенной в графстве Саффолк.

«Некоторые из тактических боеголовок, размещённых в настоящее время в США, будут передислоцированы на этот объект», — говорится в материале.

Также в статье уточняется, что в настоящее время в Европе находятся около 100 термоядерных бомб B61 американского производства.

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Украине же американское ядерное оружие не достанется, вероятность этого сценария крайне мала, утверждают эксперты. Ответственность за подобные шаги крайне велика, и США не захотят её нести.

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Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Тимур Хингеев
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