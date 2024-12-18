И — изоляция: Япония нарастила экспорт машин, мотоциклов и запчастей в Россию
Экспорт японских машин в Россию увеличился на 7,3%, мотоциклов — на 121,8%
В ноябре текущего года Япония нарастила объёмы поставок легковых автомобилей в Россию на 7,3% по сравнению с тем же периодом 2023-го. Всего за последний осенний месяц Страна восходящего солнца отправила нам почти 15 тысяч машин. Такие данные приведены в торговой статистике Минфина островного государства.
Совокупный объём легковушек, экспортированных в РФ, составил 14 757 единиц. Поставки мотоциклов продемонстрировали ещё более значительный рост — 121,8%, а поток автомобильных запчастей увеличился на 7,6%.
Помимо этого, японские компании нарастили поставки медицинских товаров на 13,6%, генераторов на 13,8% и пластиковой продукции на внушительные 1031,4%.
Ранее Life.ru сообщал, что продажи новых легковых автомобилей в России в следующем году могут снизиться на 10% по сравнению с 2024 годом, составив 1,43 миллиона единиц. Что касается прогнозов по ценам на новые автомобили, то аналитики ожидают подорожания к лету 2025-го на 10%.
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