Экс-менеджеру «Ростеха» Лалетиной заменили неотбытый срок исправработами

Суд в Москве вынес решение о замене неотбытого срока лишения свободы бывшему топ-менеджеру «Ростеха» Алле Лалетиной, осуждённой по делу о мошенничестве. Её направят на исправительные работы, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Ходатайство защиты удовлетворили в порядке статьи 80 УК РФ, заменили неотбытый срок исправительными работами», — рассказали агентству.

Ранее Лалетиной было отказано в условно-досрочном освобождении. При этом Мосгорсуд сократил срок наказания с восьми до шести с половиной лет и значительно снизил сумму штрафа: с 133 миллионов рублей до 900 тысяч.