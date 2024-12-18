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18 декабря, 01:52

Экс-менеджеру «Ростеха» Лалетиной заменили неотбытый срок исправработами

Суд в Москве вынес решение о замене неотбытого срока лишения свободы бывшему топ-менеджеру «Ростеха» Алле Лалетиной, осуждённой по делу о мошенничестве. Её направят на исправительные работы, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Ходатайство защиты удовлетворили в порядке статьи 80 УК РФ, заменили неотбытый срок исправительными работами», — рассказали агентству.

Ранее Лалетиной было отказано в условно-досрочном освобождении. При этом Мосгорсуд сократил срок наказания с восьми до шести с половиной лет и значительно снизил сумму штрафа: с 133 миллионов рублей до 900 тысяч.

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Напомним, что за время работы на посту директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению в «Ростехе» Лалетина получила взяток на общую сумму 67 миллионов рублей. Она ежемесячно получала семизначные откаты от гендиректора АО «Новосибирский завод искусственного волокна».

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Тимур Хингеев
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