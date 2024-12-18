МЧС: Конюшня площадью 300 квадратов загорелась на Алтае

Забитая животными конюшня вспыхнула в селе Глушинка Алтайского края в ночь на 18 декабря. Огонь охватил площадь 300 квадратных метров. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.

По данным ведомства, до приезда спасателей из горящего помещения были выведены шесть лошадей и 17 коров. К сожалению, ещё четырём лошадям выбраться из огня не удалось.

«Пожар на 300 квадратах потушили девять специалистов и пять единиц техники», — отметили в МЧС.