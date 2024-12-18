Гибель бывшего мужа Седоковой
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 декабря, 03:22

МЧС: Конюшня площадью 300 квадратов загорелась на Алтае

Горящая конюшня. Обложка © Telegram / МЧС России

Горящая конюшня. Обложка © Telegram / МЧС России

Забитая животными конюшня вспыхнула в селе Глушинка Алтайского края в ночь на 18 декабря. Огонь охватил площадь 300 квадратных метров. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.

По данным ведомства, до приезда спасателей из горящего помещения были выведены шесть лошадей и 17 коров. К сожалению, ещё четырём лошадям выбраться из огня не удалось.

«Пожар на 300 квадратах потушили девять специалистов и пять единиц техники», — отметили в МЧС.

Дедушка в Иркутской области ценой собственной жизни спас внучку из пожара
Дедушка в Иркутской области ценой собственной жизни спас внучку из пожара

Ранее пожар произошёл в детской школе конного спорта «Волшебный лес» в Москве. Работники учебного заведения не исключают версию с поджогом.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Алтайский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar