Полностью частную ракету со спутниками впервые запустили в Японии

Первый запуск полностью частной ракеты от компании Space One состоялся в Японии без участия государства. Носитель доставит на орбиту пять спутников.

Ракета Kairos-2 длиной 18 метров и массой 23 тонны стартовала с собственной стартовой площадки компании в префектуре Вакаяма на побережье Тихого океана. Она разрабатывалась с 2018 года. Первый запуск ракеты завершился неудачей: 13 марта 2024 года произошёл сбой в двигателе, и аппарат взорвался.

Space One намерена в 2030-х годах осуществлять до 30 запусков таких ракет в год по коммерчески конкурентным ценам с возможностью увеличения мощности носителя для выведения более крупных спутников.