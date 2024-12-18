Гибель бывшего мужа Седоковой
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 декабря, 04:06

Полностью частную ракету со спутниками впервые запустили в Японии

Первый запуск полностью частной ракеты от компании Space One состоялся в Японии без участия государства. Носитель доставит на орбиту пять спутников.

Ракета Kairos-2 длиной 18 метров и массой 23 тонны стартовала с собственной стартовой площадки компании в префектуре Вакаяма на побережье Тихого океана. Она разрабатывалась с 2018 года. Первый запуск ракеты завершился неудачей: 13 марта 2024 года произошёл сбой в двигателе, и аппарат взорвался.

Space One намерена в 2030-х годах осуществлять до 30 запусков таких ракет в год по коммерчески конкурентным ценам с возможностью увеличения мощности носителя для выведения более крупных спутников.

Китай запустил на орбиту корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами
Китай запустил на орбиту корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами

Ранее Иран успешно вывел на орбиту спутник Fakhr-1 с помощью двухступенчатой ракеты-носителя Simorgh. Запуск состоялся с космодрома имени имама Хомейни. Спутник был доставлен на околоземную траекторию в сопровождении разгонного блока Saman-1, который будет обеспечивать перевод космического аппарата на более удалённые орбиты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Япония
  • Новости науки
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar