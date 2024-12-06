Иранская двухступенчатая ракета успешно вывела на орбиту военный спутник Fakhr-1

Иранская двухступенчатая ракета-носитель Simorgh успешно вывела на орбиту 6 декабря спутник Fakhr-1, разработанный для министерства обороны страны. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Запуск состоялся с космодрома имени имама Хомейни. Спутник Fakhr-1 был выведен на орбиту вместе с разгонным блоком Saman-1, который будет отвечать за перевод спутников на более высокую орбиту. Большинство компонентов военного спутника было спроектировано и изготовлено иранскими предприятиями.