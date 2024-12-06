Иранская двухступенчатая ракета успешно вывела на орбиту военный спутник Fakhr-1
Иранская двухступенчатая ракета-носитель Simorgh успешно вывела на орбиту 6 декабря спутник Fakhr-1, разработанный для министерства обороны страны. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Запуск состоялся с космодрома имени имама Хомейни. Спутник Fakhr-1 был выведен на орбиту вместе с разгонным блоком Saman-1, который будет отвечать за перевод спутников на более высокую орбиту. Большинство компонентов военного спутника было спроектировано и изготовлено иранскими предприятиями.
Во время этого запуска был установлен новый рекорд для иранской космической отрасли по полезной нагрузке, которая составила 300 килограммов.
Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России осуществили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Эта ракета предназначена для вывода на орбиту спутника, разработанного в интересах Министерства обороны РФ. Запуск стал знаковым — 1000-м для ракет семейства Р-7. Life.ru также показывал видео прямо с космодрома в Архангельской области.
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