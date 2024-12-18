«Тренировали волю»: 90-летний советский космонавт поделился воспоминаниями о подготовке к высадке на Луну

Советский лётчик-космонавт Борис Волынов рассказал о своём участии в пилотируемой лунной программе СССР, которую так и не удалось реализовать. В интервью газете «Известия», приуроченном к 90-летнему юбилею дважды Героя Советского Союза, он рассказал, что планами был предусмотрен не только облёт естественного спутника, но и полноценная высадка.

Подготовка была насыщенной, признался Волынов. В ходе тренировок космонавты учились передвигаться в условиях, максимально приближенных к лунным. Для этого использовались подвесы, компенсирующие массу тела, а некоторые упражнения проводились на наклонной поверхности.

«Что такое космос — не знали ни мы, ни те, кто учил. Даже Сергей Королёв, который только предполагал, но до конца не представлял. При этом все осознавали, что дело рискованное. Тренировали волю. Каждый хотел доказать, что справится с тем заданием, которое будет», — поделился ветеран отечественной космонавтики.

По словам Волынова, на одной лишь Луне смелые планы не ограничивались. Велись разговоры даже о путешествиях к другим планетам. Впрочем, дальше теории дело не зашло.