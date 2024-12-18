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Регион
18 декабря, 05:27

Шпионившие за нашей армией американские хакеры объявлены в России нежелательными

Генпрокуратура признала нежелательной американскую организацию Recorded Future*

Генпрокуратура признала нежелательной американскую организацию Recorded Future*, которая причастна к кибератакам на территории РФ. Как объяснили и в ведомстве, штаб-квартира хакеров расположена в штате Массачусетс, а филиалы работают в Великобритании, Швеции, Японии и Сингапуре.

«Сотрудники RF* предоставляют услуги по поиску, обработке и аналитике данных, в том числе в закрытом сегменте Интернета. Специализируются на киберугрозах, активно взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств. Обеспечивают информационно-техническую поддержку развернутой Западом пропагандистской кампании против РФ», — уточнила российская Генпрокуратура.

По сведениям ведомства, хакеры из Recorded Future* участвуют в сборе и анализе данных о действиях Армии России. Эта «частная компания по кибербезопасности» обеспечивает украинским коллегам свободный доступ к программам, используемым для подготовки и проведения наступательных информационных операций против РФ.

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Ранее представители Министерства юстиции России пришли с иском в Тушинский суд Москвы. Они потребовали от Союза общественных организаций «Международная лига трезвости и здоровья» завершить деятельность и убрать информацию о некоммерческой организации из государственного реестра.

* Деятельность организации признана нежелательной в России

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Life.ru / Шедеврум

Андрей Бражников
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