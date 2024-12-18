В России рассчитали структуру вакцины нового поколения от ВИЧ

В ближайшее время в России может появиться вакцина от ВИЧ. Победа над данной болезнью — это ближайшая перспектива в стране, заявил РИА «Новости» генеральный директор ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов.

«Если всё хорошо пойдёт, я думаю, что это очень ближайшая перспектива. И вот почему. Я всегда рассказываю один пример на лекциях: события за 100 лет у нас сконцентрировались в 20 раз. Это значит, что 100 лет назад события, которые происходили за 20 дней, сейчас происходят за один. Даже просто механическое сжатие этого времени позволяет нам быстрее достигать результатов», — сказал Агафонов.

Он добавил, что раньше вакцина создавалась семь-десять лет. Сейчас же на такую процедуру даётся год, вспоминая COVID-19. Против ВИЧ можно создать вакцину, как против любого заболевания можно сделать препарат, заключил Агафонов.