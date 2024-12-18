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18 декабря, 06:51

В России рассчитали структуру вакцины нового поколения от ВИЧ

Гендиректор «Вектора» Агафонов назвал вакцину от ВИЧ ближайшей перспективой

В ближайшее время в России может появиться вакцина от ВИЧ. Победа над данной болезнью — это ближайшая перспектива в стране, заявил РИА «Новости» генеральный директор ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов.

«Если всё хорошо пойдёт, я думаю, что это очень ближайшая перспектива. И вот почему. Я всегда рассказываю один пример на лекциях: события за 100 лет у нас сконцентрировались в 20 раз. Это значит, что 100 лет назад события, которые происходили за 20 дней, сейчас происходят за один. Даже просто механическое сжатие этого времени позволяет нам быстрее достигать результатов», — сказал Агафонов.

Он добавил, что раньше вакцина создавалась семь-десять лет. Сейчас же на такую процедуру даётся год, вспоминая COVID-19. Против ВИЧ можно создать вакцину, как против любого заболевания можно сделать препарат, заключил Агафонов.

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Ранее стало известно, что в России подходит к завершению трёхлетний цикл исследований, посвящённых разработке новых вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями. Специалисты Федерального медико-биологического агентства намерены начать применение этих вакцин уже в следующем году. В настоящее время продолжаются клинические испытания, направленные на лечение различных форм рака, таких как меланома, рак кожи и злокачественные опухоли головного мозга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salov Evgeniy

Наталья Афонина
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