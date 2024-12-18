Уйдёт под воду: Британии предрекли сильнейшие наводнения к 2050 году

Англия может уйти под воду к 2050 году. Более шести миллионов объектов недвижимости страны будут затоплены из-за угрозы наводнений. Об этом говорится в докладе британского Агентства по охране окружающей среды (ЕА).

«Около 6,3 миллиона объектов недвижимости (домов и предприятий) в Англии находятся в районах, подверженных риску затопления из одного или нескольких источников: реки, моря, поверхностные воды», — говорится в документе.

По данным исследования, к 2050 году число объектов недвижимости, находящихся под угрозой затопления, может вырасти до восьми миллионов. Учёные связывают это с изменениями климата. Также значительно вырастут и экономические последствия для Великобритании. Например, в 2016-2019 годах ущерб от наводнений в Англии и Уэльсе составил от 504 до 924 миллионов фунтов стерлингов.