Российский солдат в одиночку уложил украинскую ДРГ, раненых добили свои же
Солдат ВС РФ на «Северном» направлении в одиночку одолел украинскую ДРГ
Зимний камуфляж не помог диверсионно-разведывательному отряду ВСУ скрыться от глаз российского бойца на «Северном направлении». Солдат застрелил обоих незваных гостей. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».
Солдат ВС РФ расправился с ДРГ. Видео © Telegram / Северный ветер
Бойцы ВСУ начали обходить разрушенную постройку в поисках спрятавшихся российских солдат, однако охотники, как это часто бывает, оказались добычей. Боевики даже не успели понять, откуда по ним ведётся огонь. Когда они оба упали раненые на землю, рядом с ними начали разрываться снаряды. То были их же товарищи, которые решили прикончить своих, чтобы те не сболтнули чего лишнего, попав в плен.
Ранее российские солдаты размолотили украинскую колонну вместе с личным составом в курском приграничье. Боец с позывным алмаз сообщил, что ВСУ из пулемётов обстреливали дома, пока мирные жители, спрятавшись, пережидали атаку.
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