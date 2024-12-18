Российский солдат в одиночку уложил украинскую ДРГ, раненых добили свои же

Бойцы ВСУ начали обходить разрушенную постройку в поисках спрятавшихся российских солдат, однако охотники, как это часто бывает, оказались добычей. Боевики даже не успели понять, откуда по ним ведётся огонь. Когда они оба упали раненые на землю, рядом с ними начали разрываться снаряды. То были их же товарищи, которые решили прикончить своих, чтобы те не сболтнули чего лишнего, попав в плен.