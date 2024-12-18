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Регион
18 декабря, 07:24

Российский солдат в одиночку уложил украинскую ДРГ, раненых добили свои же

Солдат ВС РФ на «Северном» направлении в одиночку одолел украинскую ДРГ

Зимний камуфляж не помог диверсионно-разведывательному отряду ВСУ скрыться от глаз российского бойца на «Северном направлении». Солдат застрелил обоих незваных гостей. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

Солдат ВС РФ расправился с ДРГ. Видео © Telegram / Северный ветер

Бойцы ВСУ начали обходить разрушенную постройку в поисках спрятавшихся российских солдат, однако охотники, как это часто бывает, оказались добычей. Боевики даже не успели понять, откуда по ним ведётся огонь. Когда они оба упали раненые на землю, рядом с ними начали разрываться снаряды. То были их же товарищи, которые решили прикончить своих, чтобы те не сболтнули чего лишнего, попав в плен.

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Ранее российские солдаты размолотили украинскую колонну вместе с личным составом в курском приграничье. Боец с позывным алмаз сообщил, что ВСУ из пулемётов обстреливали дома, пока мирные жители, спрятавшись, пережидали атаку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

Владимир Озеров
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