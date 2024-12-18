Батальон ВСУ вот-вот угодит в огневой мешок у реки Лозовая
Марочко: Подразделения ВСУ рискуют угодить в огневой мешок у Лозовой
Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) рискуют угодить в огневой мешок у населённого пункта Лозовая Харьковской области из-за наступления российских сил. О ситуации на этом участке фронта рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«За истекшие сутки нашим войскам удалось улучшить тактическое положение на севере и юге от населённого пункта Лозовая. Продвигаясь на этом участке, ВС РФ создают угрозу окружения украинской группировке, находящейся в населённом пункте. На данный момент огневой мешок частично сформирован», — объяснил Марочко и добавил, что огневой контроль над территорией ВСУ с каждым днём увеличивается.
По оценке военного эксперта, ради спасения своих подразделений украинскому командованию нужно будет своевременно отреагировать. В обратном случае около батальона ВСУ будут прижаты к реке Лозовая и лишатся возможных путей отхода.
ВС России продвигаются и на других участках фронта. Ранее наши военные освободили Елизаветовку в ДНР. Населённый пункт взят под контроль бойцами подразделений Южной группировки войск. Также российские военные заключили боевиков в котёл в районе Курахова, который вот-вот может перерасти в полное окружение. По словам бойцов ВСУ, в катастрофе виноваты украинские командиры, которые отдают «тупорылые» приказы и не докладывают всю правду о плачевном положении своих подразделений.
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