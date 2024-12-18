Батальон ВСУ вот-вот угодит в огневой мешок у реки Лозовая

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) рискуют угодить в огневой мешок у населённого пункта Лозовая Харьковской области из-за наступления российских сил. О ситуации на этом участке фронта рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«За истекшие сутки нашим войскам удалось улучшить тактическое положение на севере и юге от населённого пункта Лозовая. Продвигаясь на этом участке, ВС РФ создают угрозу окружения украинской группировке, находящейся в населённом пункте. На данный момент огневой мешок частично сформирован», — объяснил Марочко и добавил, что огневой контроль над территорией ВСУ с каждым днём увеличивается.