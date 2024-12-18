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18 декабря, 06:55

Откачивали около часа: Школьник умер на уроке физики в Бурятии

В Бурятии школьник умер прямо во время урока физики, СК начал проверку

В Бурятии восьмиклассник умер прямо на уроке физики. Мальчика пытались откачать около часа, сообщает SHOT. Завтра он должен был участвовать в соревнованиях по баскетболу.

Трагедия произошла в Нижне-Иволгинской средней школе. 14-летнему школьнику из 8 «А» класса резко стало плохо и он потерял сознание. Прибывшие на место врачи, которых вызвала педагог, не смогли помочь подростку. Физика была четвёртым уроком за день, всего в расписании их стояло семь. Перед этим была физкультура.

Следственный комитет уже начал проверять информацию о состоянии здоровья ребёнка и наличии болезней. Известно, что завтра школьник должен был принимать участие в соревнованиях по баскетболу.

«Следственным отделом по Иволгинскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинением смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти мальчика.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Наталья Афонина
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