Россию скуют лютые морозы до минус 33

В регионы Северо-Западного (СЗФО) и Центрального федеральных округов России (ЦФО), а также на Урал придут аномальные морозы. Температура составит на 6-17 градусов ниже нормы. Об этом в беседе с «Интерфаксом» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Аномалии очень заметные в СЗФО с 18 по 20 декабря. В Архангельской области температура на 6-12 градусов ниже нормы и морозы до 25 градусов. В НАО — на 8-12 градусов ниже нормы и морозы до 30. В Мурманской области на 14-15 градусов ниже нормы и мороз до 28. В республике Коми на 8-17 градусов температура ниже нормы и морозы до 28-33 градусов», — предупредил эксперт.

Он добавил, что даже на востоке Ленобласти температура будет на 8-14 градусов ниже нормы, до минус 22. На выходных прогнозируется понижение температура в регионах ЦФО. Так, 18-19 декабря там будет на 5-6 градусов ниже нормы. В Тверской Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях будет минус 15-21 градус. В Рязанской — минус 12-17.

Метеоролог отметил, что морозы придут также на Урал, где в Ямало-Ненецком автономном округе температура будет на 7-9 градусов ниже нормальных значений и прогнозируется до минус 28-32 градусов. По прогнозу, температура на 4-5 градусов ниже нормы будет 18 и 19 декабря в Красноярском крае, республике Хакасия, и на 3-4 градуса — на юге Хабаровского края, в Амурской области и в Приморье.

А вот в центре Красноярского края и на западе Якутии будет по-прежнему относительно тепло. Там температура на 8-12 градусов выше нормы.