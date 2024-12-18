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Регион
18 декабря, 08:11

В МИД РФ заявили о доказательствах применения ВСУ белого фосфора

У российских правоохранителей и Минобороны есть неопровержимые доказательства применения ВСУ в сентябре боеприпасов с белым фосфором. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, украинские войска сбрасывали опасное вещество с дронов.

«Данный факт указывает на наличие у Украины химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами, а также на возможность синтеза высокотоксичных фосфоросодержащих отравляющих веществ из списка 1 Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении», — подчеркнула дипломат в ходе брифинга.

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Как ранее рассказывал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, воздействие белого фосфора выжигает людей изнутри. Белый фосфор активируется в воздухе и даёт ядовито-оранжевый дым. При попадании в дыхательные пути человека выжигается всё изнутри, что приводит либо к тяжёлой инвалидности, либо к гибели.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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