В МИД РФ заявили о доказательствах применения ВСУ белого фосфора
У российских правоохранителей и Минобороны есть неопровержимые доказательства применения ВСУ в сентябре боеприпасов с белым фосфором. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, украинские войска сбрасывали опасное вещество с дронов.
«Данный факт указывает на наличие у Украины химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами, а также на возможность синтеза высокотоксичных фосфоросодержащих отравляющих веществ из списка 1 Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении», — подчеркнула дипломат в ходе брифинга.
Как ранее рассказывал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, воздействие белого фосфора выжигает людей изнутри. Белый фосфор активируется в воздухе и даёт ядовито-оранжевый дым. При попадании в дыхательные пути человека выжигается всё изнутри, что приводит либо к тяжёлой инвалидности, либо к гибели.
Life.ru