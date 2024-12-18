У российских правоохранителей и Минобороны есть неопровержимые доказательства применения ВСУ в сентябре боеприпасов с белым фосфором. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, украинские войска сбрасывали опасное вещество с дронов.

«Данный факт указывает на наличие у Украины химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами, а также на возможность синтеза высокотоксичных фосфоросодержащих отравляющих веществ из списка 1 Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении», — подчеркнула дипломат в ходе брифинга.