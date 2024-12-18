Гибель бывшего мужа Седоковой
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 декабря, 08:38

Лебедев призвал молодёжь идти в Суворовское училище, чтобы стать человеком

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев посоветовал молодёжи заниматься трудотерапией, если постоянно одолевают скука и усталость, а юношам он настоятельно рекомендовал присмотреться к учёбе в Суворовском училище. Об этом он сказал в выпуске проекта «Ответошная» во ВКонтакте.

«В такой ситуации помочь может только трудотерапия. Или ещё можно отправиться на учёбу. Например, очень полезно пойти в Суворовское училище. Там из вас молодёжную дурь повыбивают, и вы станете человеком», — ответил Лебедев на вопрос подростка о том, что он «устал» сидеть за компьютером и не знает, как ещё получить «быстрый дофамин».

«Они уехали, а я остался»: Shaman призвал иноагентов не рассчитывать на прощение России
«Они уехали, а я остался»: Shaman призвал иноагентов не рассчитывать на прощение России

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными заявил, что российскую молодёжь можно привлечь для работы в сфере науки и образования при достойном уровне зарплат, но не только деньги определяют выбор профессионального направления.

Обложка ©

freepik / pvproductions

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Артемий Лебедев
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar