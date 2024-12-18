Лебедев призвал молодёжь идти в Суворовское училище, чтобы стать человеком

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев посоветовал молодёжи заниматься трудотерапией, если постоянно одолевают скука и усталость, а юношам он настоятельно рекомендовал присмотреться к учёбе в Суворовском училище. Об этом он сказал в выпуске проекта «Ответошная» во ВКонтакте.

«В такой ситуации помочь может только трудотерапия. Или ещё можно отправиться на учёбу. Например, очень полезно пойти в Суворовское училище. Там из вас молодёжную дурь повыбивают, и вы станете человеком», — ответил Лебедев на вопрос подростка о том, что он «устал» сидеть за компьютером и не знает, как ещё получить «быстрый дофамин».