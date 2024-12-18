Юрист объяснил, не аукнется ли пациентам освобождение врачей от ответственности по статье УК 238

Принятие поправок к статье 238 Уголовного кодекса РФ, освобождающих врачей от ответственности за оказание медицинской помощи, вызывает вопросы как у пациентов, так и у самих медиков. Эти изменения несут важные правовые и моральные последствия, которые необходимо разъяснить. Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс объяснил читателям Life.ru, какие же изменения последуют за этими поправками.

По его словам, это решение означает большую защищённость медицинского персонала в случае возникновения непредвиденных осложнений при лечении. Ранее врачи могли стать фигурантами уголовных дел по статье 238, даже если их действия были направлены на спасение жизни пациента и соответствовали всем медицинским стандартам.

Например, сложные операции или экстренные вмешательства, неизбежно сопряжённые с риском, могли быть квалифицированы как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если их результат оказался неблагоприятным. Освобождение врачей от ответственности по данной статье устраняет правовую неопределённость и минимизирует риски необоснованного уголовного преследования, считает эксперт.

Однако освобождение не означает безнаказанность. Врачи, как и прежде, несут ответственность за врачебные ошибки и халатность в рамках других статей Уголовного кодекса, таких как статья 109 (причинение смерти по неосторожности) или статья 293 (халатность). Таким образом, законодательство продолжает защищать права пациентов, оставляя механизмы для привлечения медицинских работников к ответственности в случаях доказанной вины, подчеркнул юрист.

«Для самих врачей изменения в законодательстве стали долгожданной мерой, снимающей значительную часть правовой неопределённости. Это особенно важно для специалистов, чья работа связана с высоким уровнем риска: хирургов, анестезиологов, акушеров. До внесения поправок медицинские работники находились в постоянном стрессе из-за возможности уголовного преследования даже при соблюдении всех профессиональных стандартов. Это не только подрывало доверие к системе здравоохранения, но и способствовало оттоку квалифицированных кадров из медицины», — объяснил Адамс.

Он рассказал, что в 2022 году было возбуждено около 260 уголовных дел против врачей по статье 238. Многие из них касались ситуаций, когда наступление неблагоприятного исхода было связано не с халатностью или ошибками, а с объективными обстоятельствами, такими как осложнения, вызванные состоянием здоровья пациента. Новые поправки снимают этот правовой казус, позволяя медицинским работникам сосредоточиться на своей главной задаче — спасении жизней.

«Можно сказать, что принятие поправок к статье 238 УК РФ способствует восстановлению доверия между обществом и медицинскими работниками, а также укрепляет систему здравоохранения, создавая более стабильные условия для работы специалистов», — заключил юрист.