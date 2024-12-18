Синоптик рассказал, когда Москва пройдёт нижнюю точку похолодания

Нижняя точка похолодания в Центральной России пройдёт завтра утром, 19 декабря: будет около -16...-18 градусов. При этом уже во второй половине дня стоит ждать потепления: начнётся снег, и температура уверенно повысится. Такой прогноз Life.ru дал руководитель прогностического центра «МETEO» Александр Шувалов.

«То есть от утренних -16...-18 мы получим при юго-западном ветре не -6...-8 в вечерние часы. А вот по повышению температуры уже в пятницу утром мы попадаем в тёплый сектор Атлантического циклона, и температура повышается до 0...+2 градусов. И уже с неба будет срываться не просто снег, а мокрый снег, а может быть, даже кое-где с дождём», — отметил синоптик.

При этом средняя температура декабря составит около -16...-18 градусов, а снег, который уже лёг, не растает до конца марта.