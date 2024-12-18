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18 декабря, 10:12

Синоптик рассказал, когда Москва пройдёт нижнюю точку похолодания

Синоптик Шувалов: В четверг в Москве потеплеет с -18 до -8

Зима в Москве. Обложка © Life.ru

Зима в Москве. Обложка © Life.ru

Нижняя точка похолодания в Центральной России пройдёт завтра утром, 19 декабря: будет около -16...-18 градусов. При этом уже во второй половине дня стоит ждать потепления: начнётся снег, и температура уверенно повысится. Такой прогноз Life.ru дал руководитель прогностического центра «МETEO» Александр Шувалов.

«То есть от утренних -16...-18 мы получим при юго-западном ветре не -6...-8 в вечерние часы. А вот по повышению температуры уже в пятницу утром мы попадаем в тёплый сектор Атлантического циклона, и температура повышается до 0...+2 градусов. И уже с неба будет срываться не просто снег, а мокрый снег, а может быть, даже кое-где с дождём», отметил синоптик.

При этом средняя температура декабря составит около -16...-18 градусов, а снег, который уже лёг, не растает до конца марта.

В российском регионе отменили занятия в школах из-за морозов под минус 40
В российском регионе отменили занятия в школах из-за морозов под минус 40

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что Россию скуют лютые морозы до минус 33. Метеоролог отметил, что аномальные холода будут фиксироваться в регионах Северо-Западного (СЗФО) и Центрального федеральных округов России (ЦФО), а также на Урале.

Екатерина Хмелева
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