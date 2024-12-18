Синоптик рассказал, когда Москва пройдёт нижнюю точку похолодания
Синоптик Шувалов: В четверг в Москве потеплеет с -18 до -8
Зима в Москве. Обложка © Life.ru
Нижняя точка похолодания в Центральной России пройдёт завтра утром, 19 декабря: будет около -16...-18 градусов. При этом уже во второй половине дня стоит ждать потепления: начнётся снег, и температура уверенно повысится. Такой прогноз Life.ru дал руководитель прогностического центра «МETEO» Александр Шувалов.
«То есть от утренних -16...-18 мы получим при юго-западном ветре не -6...-8 в вечерние часы. А вот по повышению температуры уже в пятницу утром мы попадаем в тёплый сектор Атлантического циклона, и температура повышается до 0...+2 градусов. И уже с неба будет срываться не просто снег, а мокрый снег, а может быть, даже кое-где с дождём», — отметил синоптик.
При этом средняя температура декабря составит около -16...-18 градусов, а снег, который уже лёг, не растает до конца марта.
Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что Россию скуют лютые морозы до минус 33. Метеоролог отметил, что аномальные холода будут фиксироваться в регионах Северо-Западного (СЗФО) и Центрального федеральных округов России (ЦФО), а также на Урале.