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Регион
18 декабря, 08:12

В российском регионе отменили занятия в школах из-за морозов под минус 40

На севере Коми детсады и школы закрыты из-за мороза -38 °C

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Муниципалитеты на севере Республики Коми в среду приостановили занятия в школах и посещение детских садов из-за лютых морозов, достигающих минус 38 градусов.

«Сегодня, 18 декабря, из-за низкой температуры воздуха (-32, -38 градусов, ветер 1 м/с) объявляется актированный день для детей в детских садах и учащихся с первого по четвёртый класс в посёлке Парма, сёлах Мутный Материк, Щельябож, Усть-Лыжа, Колва, а также в деревнях Захарвань, Денисовка и Новикбож», — сообщает администрация Усинска.

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В Печорском районе в связи с низкими температурами 18 декабря отменяются занятия для учащихся 1-8 классов первой смены.

Согласно прогнозам Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона, к ближайшим выходным ожидается резкое и кратковременное потепление из-за циклона с юго-запада, что может привести к оттепели на юге Коми. Однако вскоре морозы вернутся вновь.

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Ранее жителей Москвы тоже предупредили о резких перепадах температуры на неделе. По словам синоптика Ильина, со среды на четверг в столице ожидается сильное похолодание, температура может опуститься до минус 15 – минус 20 градусов, однако после этого станет несколько теплее.

Марина Фещенко
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