В российском регионе отменили занятия в школах из-за морозов под минус 40

Муниципалитеты на севере Республики Коми в среду приостановили занятия в школах и посещение детских садов из-за лютых морозов, достигающих минус 38 градусов.

«Сегодня, 18 декабря, из-за низкой температуры воздуха (-32, -38 градусов, ветер 1 м/с) объявляется актированный день для детей в детских садах и учащихся с первого по четвёртый класс в посёлке Парма, сёлах Мутный Материк, Щельябож, Усть-Лыжа, Колва, а также в деревнях Захарвань, Денисовка и Новикбож», — сообщает администрация Усинска.

В Печорском районе в связи с низкими температурами 18 декабря отменяются занятия для учащихся 1-8 классов первой смены.

Согласно прогнозам Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона, к ближайшим выходным ожидается резкое и кратковременное потепление из-за циклона с юго-запада, что может привести к оттепели на юге Коми. Однако вскоре морозы вернутся вновь.