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18 декабря, 09:53

Москвичей предупредили о похолодании до -18 градусов и резкой оттепели

Метеоролог Шувалов: Похолодание до -18 градусов в Москве будет краткосрочное

Сильные температурные качели ожидают жители Москвы в ближайшие два дня. Резкое похолодание сменит потепление, заявил метеоролог Александр Шувалов в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, в среду, 18 декабря, столбики термометров в столице опустятся до -13 градусов. Утром в четверг, 19 декабря, будет до -16…-18 градусов мороза. Однако к вечеру температура воздуха резко пойдёт вверх и достигнет показателей -5…-8 градусов. В пятницу москвичей и вовсе ждёт плюсовая температура.

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«Похолодание будет краткосрочное. А затем в пятницу даже положительная температура», — отметил Александр Шувалов.

Также уже известна погода в Москве на Новый год. По прогнозам синоптиков, в главную ночь года жителей столицы ожидает до -10 градусов. Это ниже климатической нормы. Кроме того, возможен небольшой снежок. Днём выпадет около семи сантиметров осадков.

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Life.ru

Алёна Зиновьева
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