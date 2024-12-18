Москвичей предупредили о похолодании до -18 градусов и резкой оттепели

Сильные температурные качели ожидают жители Москвы в ближайшие два дня. Резкое похолодание сменит потепление, заявил метеоролог Александр Шувалов в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, в среду, 18 декабря, столбики термометров в столице опустятся до -13 градусов. Утром в четверг, 19 декабря, будет до -16…-18 градусов мороза. Однако к вечеру температура воздуха резко пойдёт вверх и достигнет показателей -5…-8 градусов. В пятницу москвичей и вовсе ждёт плюсовая температура.

«Похолодание будет краткосрочное. А затем в пятницу даже положительная температура», — отметил Александр Шувалов.