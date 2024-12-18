Россиянам назвали рецепт селёдки под шубой, который не навредит фигуре

Новогодний стол почти каждого россиянина не обходится без селёдки под шубой. Этот легендарный салат уже десятки лет готовят хозяйки и знают классический рецепт наизусть. Однако с точки зрения правильного питания не все ингредиенты в блюде полезны. По словам диетолога, гастроэнтеролога первой категории и психолога пищевого поведения Нурии Диановой, один из них лучше заменить.

Диетолог посоветовала отказаться от варёного картофеля, который считается калорийным и тяжёлым для организма продуктом, особенно если есть его ночью. Вместо этого корнеплода в салат лучше добавить отварной корень сельдерея, считает Дианова.

«Он придаст салату нежный вкус и увеличит содержание клетчатки, что позитивно скажется на работе пищеварительной системы. Многие даже не заметят разницы во вкусе», — заявила она в беседе с URA.ru.

Также салат можно закусывать кусочком цельнозернового хлеба, который создаст идеальный баланс питательных веществ в блюде. Вёдрами салат есть не стоит. Идеальная порция на одного человека — около 200 граммов вместе с кусочком хлеба. Такое количество салата позволит получить пользу без лишних калорий.