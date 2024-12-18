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18 декабря, 09:49

Песков: Контактов с командой Трампа по визиту cпецпреда США по Украине не было

Кремль не вёл переговоры с командой избранного президента США Дональда Трампа относительно возможного визита в РФ будущего специального посланника по Украине Кита Келлога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив при этом, что Москва видела сообщения иностранных журналистов о том, что американский представитель «сидит на чемоданах» в ожидании поездки в Россию.

«Нет, мы не располагаем деталями. Мы видели соответствующее сообщение СМИ о том, что такие поездки планируются, но каких-либо контактов с командой Трампа на этот счёт не было», — сказал представитель Кремля.

«План Келлога» по Украине слили в Сеть. Команда Трампа идёт на сближение с Россией
«План Келлога» по Украине слили в Сеть. Команда Трампа идёт на сближение с Россией

Ранее западные СМИ сообщили, что специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог может приехать в Москву для сбора информации. В окружении Келлога подчеркнули, что он намерен посетить Киев в январе, также у него запланированы поездки в Лондон, Париж и Рим. Уточнялось, что возможная поездка в Москву не будет связана с достижением какой-либо конкретной политической цели.

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Life.ru

Александр Юнашев
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