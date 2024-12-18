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18 декабря, 10:18

Миронов сорвал аплодисменты в Госдуме стихом про год Змеи и «Орешник»

Миронов прочитал стихотворение про ракету «Орешник» на заседании Госдумы

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов во время пленарного заседания Госдумы прочитал стихотворение про ракету «Орешник» и врагов России, а также поздравил всех с наступающим Новым годом. Трансляция велась на сайте Государственной Думы.

Стихотворение про «Орешник». Видео © Сайт Госдумы

«Дракон врага весь год громил и честно всех предупредил:

Змея фашиста и приспешника накроет веточкой «Орешника», — сказал с трибуны Миронов, поздравив всех с наступающим. Коллеги ответили на творческий позыв лидера «Справедливой России» аплодисментами и улыбками.

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Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, вероятно, до глубины души проникся гордостью от создания ракеты «Орешник». Ранее он пришёл в нижнюю палату парламента в образе Крепкого «Орешника».

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Владимир Озеров
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