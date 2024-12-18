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18 декабря, 10:34

Алиев: Война между Россией и НАТО будет сопоставима с мировым апокалипсисом

В мире может наступить апокалипсис в случае, если между Россией и НАТО начнётся война. Сценарий будет «кошмарным», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я думаю, что хватит политической мудрости и в Вашингтоне, и в Москве, а также и в других столицах для того, чтобы такой кошмарный сценарий не реализовался»,сказал лидер закавказского государства в интервью ВГТРК и РИА «Новости».

По словам Алиева, ни одна страна не станет победителем. В безопасности не будут даже те государства, которые находятся далеко от НАТО и России.

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Ранее СМИ сообщили, что вступившая недавно в НАТО Швеция готовится воевать против России от имени США. В статье уточняется, что власти страны уже обратились к местным похоронным бюро с просьбой подготовить до полумиллиона мест на кладбищах для «потребностей» армии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Наталья Афонина
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