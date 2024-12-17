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17 декабря, 10:32

Швеция обустраивает кладбища, собираясь начать войну с Россией

Fria Tider: Швеция готовится воевать против России от имени США

Швеция готовится к возможной военной конфронтации с Россией по поручению Соединённых Штатов, сообщает издание Fria Tider.

Восемь граждан Швеции погибли на Украине с февраля 2022 года
Восемь граждан Швеции погибли на Украине с февраля 2022 года

В статье утверждается, что власти страны обратились к местным похоронным бюро с просьбой подготовить до полумиллиона мест на кладбищах для «потребностей» Вооружённых сил.

Согласно материалу, шведское правительство, возможно, находясь за пределами страны, рассматривает сценарий продолжения войны против России от имени США, даже если это приведет к значительным потерям. Глава ритуальной службы Стокгольма Сванте Борг отметил, что в случае конфликта, сопоставимого с ситуацией в Украине, «погибнет много людей».

Швеция захотела изменить название Киева
Швеция захотела изменить название Киева

Ранее стало известно, что Швеция намерена отправить Украине два корабля береговой охраны и предоставить пакет гражданской помощи стоимостью 9,3 миллиона долларов.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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