Швеция готовится к возможной военной конфронтации с Россией по поручению Соединённых Штатов, сообщает издание Fria Tider.

В статье утверждается, что власти страны обратились к местным похоронным бюро с просьбой подготовить до полумиллиона мест на кладбищах для «потребностей» Вооружённых сил.

Согласно материалу, шведское правительство, возможно, находясь за пределами страны, рассматривает сценарий продолжения войны против России от имени США, даже если это приведет к значительным потерям. Глава ритуальной службы Стокгольма Сванте Борг отметил, что в случае конфликта, сопоставимого с ситуацией в Украине, «погибнет много людей».