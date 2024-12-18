Алиев пожелал России мира в 2025 году, а Путину – решимости
Владимир Путин и Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что для России следующий год пройдёт под знаком мира. Он также пожелал российскому коллеге Владимиру Путину решимости и уверенности, чтобы достойно пройти непростой период.
«Первое, что приходит в голову, это мир. Чтобы в 2025 году война закончилась, люди вернулись домой и жили в мире, учились понимать друг друга. Конечно, с учётом санкционной политики против России, хотел бы пожелать руководству такой же уверенности в своих силах, решимости команде президента и дальше делать всё для того, чтобы минимизировать негативные последствия санкционной политики», — сказал Алиев в интервью ВГТРК.
Глава Азербайджана напомнил, что обе страны находятся в крепких отношениях благодаря приверженности традиционным ценностям и уважению по отношению к своим корням и истории. Алиев добавил, что сегодня многие государства либо морально деградируют, либо находятся «под внешним управлением». Он признался, что приход к власти в США Дональда Трампа может позитивно сказаться на мировых тенденциях, так как политик «в одной лодке» с Путиным и самим Алиевым и тоже выступает за традиционные ценности.
«Думаю, что удастся повернуть вспять пагубную для человечества тенденцию, разврат, показное мракобесие, которое мы видели на открытии парижской Олимпиады. Это сделают лидеры и общество, которое лидерам верит. Это сделаем мы. Обязательно», — заключил лидер Азербайджана.
Также в интервью президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что на границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей ЕС размещена инфраструктура НАТО. Он заметил, что вопрос отправки европейской миссии был согласован с Баку осенью 2022 года, но она «плавно превратилась в миссию НАТО, поскольку туда подключились представители Канады».