Алиев пожелал России мира в 2025 году, а Путину – решимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что для России следующий год пройдёт под знаком мира. Он также пожелал российскому коллеге Владимиру Путину решимости и уверенности, чтобы достойно пройти непростой период.

«Первое, что приходит в голову, это мир. Чтобы в 2025 году война закончилась, люди вернулись домой и жили в мире, учились понимать друг друга. Конечно, с учётом санкционной политики против России, хотел бы пожелать руководству такой же уверенности в своих силах, решимости команде президента и дальше делать всё для того, чтобы минимизировать негативные последствия санкционной политики», — сказал Алиев в интервью ВГТРК.

Глава Азербайджана напомнил, что обе страны находятся в крепких отношениях благодаря приверженности традиционным ценностям и уважению по отношению к своим корням и истории. Алиев добавил, что сегодня многие государства либо морально деградируют, либо находятся «под внешним управлением». Он признался, что приход к власти в США Дональда Трампа может позитивно сказаться на мировых тенденциях, так как политик «в одной лодке» с Путиным и самим Алиевым и тоже выступает за традиционные ценности.

«Думаю, что удастся повернуть вспять пагубную для человечества тенденцию, разврат, показное мракобесие, которое мы видели на открытии парижской Олимпиады. Это сделают лидеры и общество, которое лидерам верит. Это сделаем мы. Обязательно», — заключил лидер Азербайджана.