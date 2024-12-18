Алиев считает, что Боррель построил бы блестящую карьеру при фашистском диктаторе Франко
Алиев: Боррель был бы отличным главой МИД у диктатора Франсиско Франко
Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель мог бы отлично проявить себя у испанского диктатора Франсиско Франко в качестве главы МИД. Такое мнение высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Что касается Борреля, я думаю, что, если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко. Ему просто «не повезло» жить в другое время», — сказал Алиев в интервью ВГТРК и РИА «Новости».
Лидер Азербайджана также напомнил о фразе, в которой Боррель сравнил Европу с садом, а весь остальной мир — с джунглями. Алиев заявил, что «если мы джунгли, держитесь от нас подальше».
При Франко Испания фактически превратилась в фашистское государство с нацистским лозунгом «один вождь, одно государство, один народ». А сам Франко на многих снимках запечатлён со вскинутой рукой, как делали в Третьем рейхе.
Примечательно, что ранее сам Боррель сравнивал с Франко избранного президента США Дональда Трампа. Он добавил, что видит разницу между ними только в том, что американского президента избрали граждане США.
Ранее Жозеп Боррель заявлял, что тот самый сад — Европа — сможет повзрослеть после того, как в Белый дом вернётся Трамп. Европейский Союз, скорее всего, перейдёт к более зрелому подходу, особенно если будет действовать с будущим лидером США сообща.
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