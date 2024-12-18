Алиев считает, что Боррель построил бы блестящую карьеру при фашистском диктаторе Франко

Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель мог бы отлично проявить себя у испанского диктатора Франсиско Франко в качестве главы МИД. Такое мнение высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Что касается Борреля, я думаю, что, если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко. Ему просто «не повезло» жить в другое время», — сказал Алиев в интервью ВГТРК и РИА «Новости».

Лидер Азербайджана также напомнил о фразе, в которой Боррель сравнил Европу с садом, а весь остальной мир — с джунглями. Алиев заявил, что «если мы джунгли, держитесь от нас подальше».

При Франко Испания фактически превратилась в фашистское государство с нацистским лозунгом «один вождь, одно государство, один народ». А сам Франко на многих снимках запечатлён со вскинутой рукой, как делали в Третьем рейхе.

Примечательно, что ранее сам Боррель сравнивал с Франко избранного президента США Дональда Трампа. Он добавил, что видит разницу между ними только в том, что американского президента избрали граждане США.