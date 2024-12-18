Актрису из фильма «Брат» Лидию Доротенко забрали из психбольницы

Родственники актрисы Лидии Доротенко, известной по фильму «Брат», забрали её из психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге.

По информации 78.ru, 93-летняя актриса выглядела радостной и счастливой, несмотря на то, что жаловалась на боли в руке из-за перелома.

Изначально медики были против выписки Доротенко, так как у неё диагностировали ранние признаки деменции. Также лечащего врача Лидии Ивановны сильно насторожил тот факт, что наследник актрисы долгое время не выходил на связь, хотя обещал забрать мать в из больницы в кратчайшие сроки. Тем не менее семье всё же разрешили забрать артистку домой.