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18 декабря, 11:14

Актрису из фильма «Брат» Лидию Доротенко забрали из психбольницы

Лидия Доротенко. Кадр из фильма. Фото © «Брат» 1997, реж. и сцен. Алексей Балабанов

Лидия Доротенко. Кадр из фильма. Фото © «Брат» 1997, реж. и сцен. Алексей Балабанов

Родственники актрисы Лидии Доротенко, известной по фильму «Брат», забрали её из психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге.

По информации 78.ru, 93-летняя актриса выглядела радостной и счастливой, несмотря на то, что жаловалась на боли в руке из-за перелома.

Изначально медики были против выписки Доротенко, так как у неё диагностировали ранние признаки деменции. Также лечащего врача Лидии Ивановны сильно насторожил тот факт, что наследник актрисы долгое время не выходил на связь, хотя обещал забрать мать в из больницы в кратчайшие сроки. Тем не менее семье всё же разрешили забрать артистку домой.

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О том, что Доротенко была экстренно доставлена в больницу, стало известно в конце октября. Тогда тревогу забили сотрудники соцслужб. Лидию Ивановну заметили на улице в неопрятном виде и решили поместить в медучреждение. Помимо культового «Брата», артистка также известна по кинокартинам: «Граница времени», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны-3» и «Бандитский Петербург».

Ольга Сливченко
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