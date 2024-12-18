Герасимов указал на рост военных учений НАТО у российских границ до 40 в год

Количество масштабных военных учений НАТО у российских границ достигло 40 в год, а вблизи наших рубежей размещены различные вооружения альянса. Об этом заявил на брифинге для иностранных военных атташе начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«На фоне усиления напряженности отмечается увеличение активности НАТО у российских границ. Количество масштабных военных учений стран альянса достигло 40 мероприятий в год. На постоянной основе вблизи наших границ размещены многочисленные воинские контингенты. Антироссийская риторика блока подтверждается масштабным учением этого года Steadfast Defender. В него были вовлечены все страны альянса с отработкой вопросов крупномасштабных военных действий на Европейском континенте», — напомнил глава Генштаба.

Он обратил внимание военных атташе на то, что Финляндия и Швеция стали полноправными членами НАТО, а общее число участников альянса достигло 32. Помимо этого, НАТО передислоцировала к российским рубежам контингенты войск, а также развернула на датском острове Борнхольм пусковую установку «Дарк Тифон» (Dark Typhon) из состава ракетного комплекса дальностью 2,4 тыс. км.