Герасимов доложил о перевооружении группировки стратегических ядерных сил России

Россия в полном объёме завершила процесс перевооружения наземной группировки стратегических ядерных сил (СЯС), теперь на вооружение приняты модернизированные ракетные комплексы. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время брифинга для военных атташе иностранных государств.

«Основой безопасности страны является ядерная триада. На сегодняшний день в наземной группировке СЯС полностью завершено перевооружение на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы. Продолжается плановое переоснащение стационарной группировки на ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс», — уточнил он.

Герасимов напомнил, что Минобороны РФ продолжает укреплять оборону страны, исходя из современных вызовов. Он добавил, что постоянно улучшается боевой потенциал Армии России, оттачивается подготовка личного состава и методов управления войсками.