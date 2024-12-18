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18 декабря, 12:28

В Госдуме предложили отправлять киберспортсменов в специальные войска

Депутат Хамитов призвал отправлять киберспортсменов в войска беспилотных систем

Депутат Госдумы Амир Хамитов из партии «Новые люди» предложил направлять киберспортсменов на срочную службу в войска беспилотных систем по достижении ими призывного возраста.

«В России есть огромное количество киберспортсменов, часть из которых можно было бы по достижении призывного возраста направлять на срочную службу именно в эти войска. Там ребята могли бы повысить уровень своего профессионализма, а войска в свою очередь — получить грамотных специалистов», — сказал Хамитов в беседе с РИА «Новости».

Он также напомнил, что ранее высказывал инициативу о создании беспилотных войск. По мнению Хамитова, у России есть все необходимые ресурсы для реализации этой идеи, поэтому он полностью поддерживает решение о создании войск беспилотных систем.

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Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев из фракции «Справедливая Россия» предложил отменить новогодние фейерверки по всей стране. Он посоветовал использовать сэкономленные средства для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Депутат подчеркнул, что в условиях, когда российские военнослужащие сталкиваются с трудностями на фронте, проведение дорогостоящих салютов кажется неуместным.

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Shutterstock / FOTODOM / Arsenii Palivoda

Александра Мышляева
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