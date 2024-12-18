В Госдуме предложили отправлять киберспортсменов в специальные войска
Депутат Хамитов призвал отправлять киберспортсменов в войска беспилотных систем
Депутат Госдумы Амир Хамитов из партии «Новые люди» предложил направлять киберспортсменов на срочную службу в войска беспилотных систем по достижении ими призывного возраста.
«В России есть огромное количество киберспортсменов, часть из которых можно было бы по достижении призывного возраста направлять на срочную службу именно в эти войска. Там ребята могли бы повысить уровень своего профессионализма, а войска в свою очередь — получить грамотных специалистов», — сказал Хамитов в беседе с РИА «Новости».
Он также напомнил, что ранее высказывал инициативу о создании беспилотных войск. По мнению Хамитова, у России есть все необходимые ресурсы для реализации этой идеи, поэтому он полностью поддерживает решение о создании войск беспилотных систем.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев из фракции «Справедливая Россия» предложил отменить новогодние фейерверки по всей стране. Он посоветовал использовать сэкономленные средства для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Депутат подчеркнул, что в условиях, когда российские военнослужащие сталкиваются с трудностями на фронте, проведение дорогостоящих салютов кажется неуместным.
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