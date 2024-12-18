«Это их инструмент»: Почему США и ФРГ не поддержали в ООН резолюцию России против нацизма

Для одних нацизм — идеология, которую необходимо с корнем выдрать из политики, чтобы никому никогда не приходило в голову претворить её жизнь. Для других — инструмент, позволяющий достичь некоторых собственных целей. Несмотря на все ужасные примеры таких попыток из прошлого, в современном мире всё ещё остались страны, руководство которых готово замарать руки, взяв на вооружение все нацистские каноны во имя своих интересов. Об этом свидетельствует отказ США, Германии и Украины поддержать резолюцию по борьбе с героизацией нацизма на Генассамблее ООН. В беседе с Life.ru историк и депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал, почему эти страны и сейчас готовы соответствовать одной из самых бесчеловечных из когда-либо существовавших политических систем.

Выступление США, Украины и Германии против резолюции России по борьбе с героизацией нацизма говорит о том, что эти страны потенциально рассматривают нацизм в качестве одного из инструментов для решения своих геополитических задач, указал эксперт.

Очень удивительно, что в этом списке оказалась Германия, которая ответственна за Вторую мировую войну из-за возникновения нацизма в Европе в 20 веке, и США, куда после Второй мировой уехало в поисках укрытия очень много нацистов, используемых в дальнейшем американскими спецслужбами. То есть их опыт работы использовался уже в холодной войне против Советского Союза. Вообще, подбор этих стран весьма показателен. Михаил Матвеев Историк

Однако отказ этих стран ни к чему не приведёт. К сожалению, резолюции ООН уже давно не оказывают особого значения на многие государства, отметил Матвеев.

«Отрадно, конечно, что всё-таки большинство стран резолюцию России поддержали. Это говорит о том, что правда находится на нашей стороне. А то, какие страны выступили против, только лишний раз указывает на них, как на тех, кто в наше время поддерживают нацизм», — заключил историк.