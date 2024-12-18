Сёмга или форель? Врач рассказала, какую красную рыбу лучше купить для новогоднего стола

Одним из главных новогодних блюд на столе являются бутерброды с красной рыбой. Чаще всего россияне покупают для угощения форель. Но зачастую её выращивают в неволе, добавляя в корм красители для яркого цвета мяса. Поэтому полезнее для здоровья есть дикие сорта рыбы: сёмгу и дикого лосося. Об этом заявила врач-эндокринолог Мария Калошина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам доктора, в этих видах красной рыбы содержится большое количество омега-3 жирных кислот. Также для новогоднего стола можно купить кижуч и кету. Чтобы не проснуться на следующее утро после праздника с отёками, лучше выбирать слабосолёную рыбу. Пациентам с повышенным давлением и заболеваниями почек и вовсе следует отказаться от такого угощения.

При покупке необходимо смотреть на целостность вакуумной упаковки и срок годности. Цвет должен быть равномерным: от светло-розового до красного. Тёмные пятна на рыбе — веский повод от неё отказаться. После вскрытия упаковки следует обратить внимание на запах, при нарезке волокна должны сохранять текстуру, быть без налёта и заветривания.