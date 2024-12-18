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18 декабря, 12:53

Володин назвал количество законов, принятых Госдумой в этом году

Володин: В 2024 году Госдума приняла 564 закона

С начала специальной операции Государственная Дума утвердила 124 закона, ориентированных на поддержку участников операции и их семей. Из них 12 законов были приняты в ходе осенней сессии 2024 года, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом в общем сложности были одобрены 564 закона.

«Безусловный приоритет, как и ранее, — поддержка участников специальной военной операции и их семей. Всего в этой части принято с начала специальной военной операции 124 закона, из них 33 — в течение текущего года и 12 — в осеннюю сессию», — сказал он на заключительном пленарном заседании осенней сессии.

Володин сообщил, что в 2024 году Государственная Дума рассмотрела 1086 законодательных инициатив и приняла 564 закона, из которых 233 были одобрены в ходе осенней сессии. Он отметил, что из общего числа принятых законов 22% составляют социально значимые, а 68% — законы прямого действия.

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Из последнего, что приняла дума — закон, который защищает медицинских работников от необоснованного уголовного преследования. Этот нормативный акт исключает применение статьи 238 Уголовного кодекса РФ к врачам, которая устанавливает ответственность за предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Законопроект направлен на то, чтобы подчеркнуть уникальный статус медицины как области помощи, а не просто услуг.

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Life.ru

Александра Мышляева
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